Calor extremo “golpea" a Quintana Roo: Más de 10 casos de golpes de calor y un fallecimiento

La reciente Onda Tropical y un sistema anticiclónico han disparado las temperaturas en la entidad, cobrando ya su primera factura en la salud pública. El Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica 16, reporta 11 personas afectadas por golpes de calor, quemaduras y deshidratación, además de un fallecimiento confirmado.

El reporte meteorológico de la Conagua indica que una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México mantendrá el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso. Para Quintana Roo, se pronostican máximas que alcanzarían los 42°C en algunas zonas, principalmente al oeste del estado, por lo que el Sector Salud llamó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de complicaciones médicas.

Noticia Destacada Golpe de calor en Quintana Roo: Síntomas, cómo evitarlo y qué hacer si se sufre de uno

El pronóstico para las diversas regiones revela condiciones de calor severo, especialmente en la zona norte. En el municipio Lázaro Cárdenas, se estima una temperatura máxima de hasta 39°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 42°C, la más alta registrada para la jornada en el estado. En destinos turísticos como Cancún, dentro del municipio Benito Juárez, e Isla Mujeres, las máximas oscilarán entre los 34°C y 36°C, con una sensación térmica de 39°C.

Por su parte, en la zona maya, municipios como Felipe Carrillo Puerto también experimentarán condiciones críticas con una sensación de hasta 41°C, mientras que en Othón P. Blanco y Bacalar el termómetro marcará máximas de 35°C.

La zona maya, especialmente Carrillo Puerto, experimentará condiciones críticas / POR ESTO!

Al respecto, el director de Salud en municipio Benito Juárez, Héctor González Rodríguez, advirtió que durante esta temporada se ha detectado un aumento en la atención de pacientes, principalmente entre personas con enfermedades crónicas o comorbilidades.

La afluencia de aire marítimo proveniente del Caribe Mexicano, aunque con poco contenido de humedad, preveía cielos parcialmente nublados y la probabilidad de lluvias aisladas en algunos puntos; no obstante, el factor predominante es el ascenso de las temperaturas. Estas condiciones están asociadas a la Onda Tropical que afecta el sureste del país, manteniendo un ambiente bochornoso en las principales ciudades y la zona hotelera.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse hidratado de forma constante, evitar exposición prolongada al sol y usar ropa ligera. Se mantiene vigilancia preventiva para proteger a la población vulnerable y a trabajadores expuestos al sol en los sectores de construcción y turismo, con el fin de evitar que las condiciones climáticas alarman aún más a los servicios de emergencia.