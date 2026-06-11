Héctor Contreras Mercader renuncia como Director General del SATQ

Héctor Contreras Mercader presentó su renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el exfuncionario informó que tomó la decisión en apego a los principios del servicio público y con el propósito de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal.

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En el documento, señaló que su salida tiene como objetivo evitar que la polémica interfiera en el desempeño de las funciones gubernamentales o genere distracciones que afecten el trabajo institucional.

“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”, expresó.

Contreras Mercader también precisó que el viaje que realizó a Nueva York y su asistencia a un encuentro de la NBA correspondieron a actividades de carácter personal, por lo que rechazó que estuvieran relacionadas con sus responsabilidades como servidor público.

En su mensaje, el exdirector del SATQ agradeció la confianza depositada en él durante el tiempo que ocupó el cargo y reiteró su respeto a las instituciones del estado.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Quintana Roo no había dado a conocer quién ocupará de manera definitiva la titularidad del Servicio de Administración Tributaria estatal, organismo responsable de la recaudación de contribuciones y otros ingresos públicos en la entidad.