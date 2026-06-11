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Joven "aprovecha" inundaciones provocadas por las lluvias y navega en kayak en José María Morelos

Las calles de la zona centro se convirtieron en ríos, ya que los colectores y las alcantarillas del drenaje pluvial no pudieron desalojar el agua.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

11 de jun de 2026

1 min

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El joven sacó su kayak y navegó en las calles de esa localidad.
El joven sacó su kayak y navegó en las calles de esa localidad. / Foto: Lusio Kauil

La tarde de este jueves, un vecino de la cabecera de José María Morelos no tuvo que ir a la laguna Chichankanaab para navegar en kayak; le bastó salir de su casa y lanzar su canoa al agua en la calle. Esto ocurrió porque esa misma tarde cayó otro fuerte aguacero, que se prolongó durante casi tres horas.

Las calles de la zona centro se convirtieron en ríos, ya que los colectores y las alcantarillas del drenaje pluvial no pudieron desalojar el agua, lo que provocó inundaciones en varias vialidades.

Elementos municipales y de otras corporaciones habrían participado en el operativo.

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Ante esta situación, un joven que vive en el centro decidió divertirse un momento y sacó su cayuco, o kayak, para recorrer la calle Hidalgo, la avenida Central y el parque principal.

Cada vez que llueve con intensidad, las calles del centro se inundan, por lo que la policía vial debe cerrarlas para prevenir accidentes. Además, los colectores ubicados en distintas calles se saturan o se tapan con la basura que arrastra el agua hasta esos puntos.

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