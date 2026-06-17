Gestionan comerciantes digitalizar los trámites ante el gobierno municipal de Playa del Carmen

A fin de optimizar y digitalizar diversos trámites ante el gobierno municipal de Playa del Carmen, el ingeniero Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, explicó que sostiene una agenda de actividades con la tesorería municipal para erradicar vicios y la alta burocracia.

Por su parte, el comerciante, Gabriel Rodríguez Medrano, opinó que además de la digitalización de cualquier gestión ante el gobierno municipal, se necesita que los servidores públicos sean capacitados y haya una mejor voluntad en desempeñar sus funciones.

"La digitalización es alguno de los temas que estamos abordando con la Tesorería Municipal de Playa del Carmen, por ejemplo: una constancia de uso de suelo para un terreno no debería de tardar".

"La gente ha tenido este problema con la lentitud, porque para hace un trámite se dan muchas vueltas en desarrollo urbano, protección civil catastro o medio ambiente, y lo que buscamos es que evitar ese atraso", refirió.

El sistema debería de arrojar toda la información al darse de alta, por ejemplo, en desarrollo urbano se ingresa el número de catastro y verifica esa información porque ya está cargado con la información del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente, y que debería de ser discrecional para predios mayores hasta de 40 mil pesos porque aplican de hasta 500 la (UMA), Unidad de Medida y Actualización, es decir el índice económico de referencia.

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Con la digitalización total que debe tener el padrón de contribuyentes, y que al subir cualquier trámite debe reconocer toda la información con velocidad desde los pagos del predial, escritura y la identificación, esas tres cosas que son documentos legales, esto es prioritario para la agilización de cualquier gestión.

En ese contexto, estamos trabajando con las autoridades municipales para que, al digitalizar la información de los contribuyentes, ya no sea necesario llevar a la mano como ahora todos los documentos para realizar un trámite, y que muchas veces el dar vueltas y vueltas por un papel que te falta es desgastante.

En tanto que el comerciante, José Luis Tun Alcocer, opinó que actualmente, es un calvario realizar un trámite en el gobierno municipal, muchas veces la persona que te atiende se le olvida de algo y solo te hace dar vueltas y vueltas, esto significa que mucha gente se ve obligado a dar vueltas hasta una semana para terminar el proceso de una gestión y esta burocracia es desgastante.

“Necesitamos que el gobierno optimice los servicios, y que esta situación se viene arrastrando de muchos años, y siempre han asegurado mejor los servicios, pero es un cuento de nunca acabar”, refirió.