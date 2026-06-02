Detienen a sujetos extranjeros señalados de agredir brutalmente a dos mexicanos en Cancún

Dos hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos este martes frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas sobre la avenida Nader, en la Supermanzana 5 de Cancún, por su presunta participación en la agresión a dos ciudadanos mexicanos ocurrida el pasado fin de semana en el centro de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, los extranjeros fueron ubicados y asegurados por elementos de la Policía Municipal tras un seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia del C5, derivado de los hechos registrados la noche del domingo sobre la avenida Bonampak, frente a la Plaza de Toros.

Los detenidos son señalados de haber golpeado brutalmente a dos hombres en plena vía pública. La agresión quedó grabada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se observa a dos sujetos atacando físicamente a las víctimas en el camellón central de dicha avenida.

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Las imágenes provocaron indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron la intervención de las autoridades para localizar y detener a los responsables de la agresión.

Tras las investigaciones y labores de monitoreo, los presuntos responsables fueron localizados esta tarde cuando se encontraban frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, sitio donde finalmente fueron arrestados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

El caso tomó relevancia debido al impacto generado por el video viral, así como por otros hechos recientes en los que se han visto involucradas personas de nacionalidad extranjera en Cancún.