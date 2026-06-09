Tras un operativo hermético, capturan a presuntos sicarios y narcomenudistas en Quintana Roo

En una operación realizada bajo un estricto hermetismo, un grupo interinstitucional de seguridad pública logró la detención de dos sujetos en las inmediaciones de la colonia Miraflores. Fuentes extraoficiales vinculan a los capturados no solo con delitos de narcomenudeo, sino también con la ejecución de un joven, ocurrida a finales de mayo en la colonia Vicente Guerrero.

El operativo en los "cuarteríos"

Los hechos se registraron el pasado fin de semana, cuando elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo sorpresa en una zona de viviendas de alquiler (cuarteríos) ubicada en la colonia Miraflores. Vecinos de la cabecera municipal reportaron una fuerte movilización policial que culminó con la extracción de dos personas de los inmuebles.

Debido al perfil de alta peligrosidad de los detenidos, las fuerzas del orden procedieron a su traslado inmediato y directo a la ciudad de Chetumal, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes. Hasta el momento, las dependencias de seguridad pública han mantenido total reserva sobre el caso y no han emitido ningún comunicado oficial.

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Vinculados a una ejecución reciente

A pesar del silencio de las autoridades, trascendió que las investigaciones ministeriales perfilan a estos dos individuos como los presuntos autores materiales del asesinato de un joven, cometido en plena vía pública en la colonia Vicente Guerrero el pasado sábado 29 de mayo.

Con estas detenciones, las líneas de investigación apuntan a que el homicidio podría estar directamente relacionado con las actividades de narcomenudeo por las cuales fueron inicialmente asegurados.

¿Quiénes son los detenidos?

De acuerdo con los datos recabados por los propios habitantes de la zona, los presuntos delincuentes no eran originarios de la localidad y mantenían un perfil bajo, rentando habitaciones en los cuarteríos mencionados.

Información preliminar señala que ambos provenían del municipio de Bacalar, Quintana Roo, aunque se especificó que uno de ellos es originario del estado de Tabasco. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) determine su situación jurídica y rinda un informe oficial sobre el estatus de la investigación.