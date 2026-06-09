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Pobladores de Isla María Elena enfrentan invasión de sargazo y exigen la construcción de un atracadero

Habitantes aseguran que llevan años solicitando un atracadero para facilitar las maniobras de carga y descarga.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

9 de jun de 2026

2 min

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Pobladores de Isla María Elena enfrentan invasión de sargazo y exigen la construcción de un atracadero
Pobladores de Isla María Elena enfrentan invasión de sargazo y exigen la construcción de un atracadero / Justino Xiu Chan

Pobladores y trabajadores del mar, de la Isla de María Elena, se encuentran preocupados debido a que las playas de esta insula, se encuentra infestado de sargazo y tienen que caminar dentro de estos residuos marinos para poder llevar víveres y equipos previos a iniciar con la temporada de captura de langosta próximo a iniciar.

De acuerdo a información dada a conocer por don Roberto Ucan Martin, señaló que la situación que prevalece en esta isla es muy delicado debido a que las playas de la isla esta repleto del sargazo y no hay un espacio para poder caminar o que nuestras embarcaciones acerquen a la orilla, para poder descargar los víveres que llevan para poder trabajar en esta próxima temporada de captura de langosta.

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Mencionó que es importante la construcción de un atracadero, para que puedan, hacer las maniobras necesarias para que de esta manera no tengan que caminar dentro del sargazo que genera malestar en la piel.

El subdelegado señaló que con el inicio de la temporada de langosta, mas requerimos de este espacio para poder descargar lo que se pudiera capturar al momento de salir al mar, pero desafortunadamente ninguna autoridad no ha escuchado, pese a que esta situación se viene dando desde hace varios años.

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Don Roberto Ucan enfatizó que nosotros no queremos un mulle de lujo, lo que nos interesa es que nos construyan un pequeño atracadero donde podamos hacer las maniobras necesarias cuando llegamos o salimos de la isla, y hoy en día tenemos que ingeniárnosla para poder bajar y llevar nuestros viveres en nuestras pequeñas viviendas que contamos en esta Isla.

Los pobladores de Isla María Elena, para poder caminar sobre el sargazo, tienen que colocar algunas tablas y otros objetos para que de esta manera no se hundan en el lodo que ha generado con la desintegración de los desechos marinos.

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