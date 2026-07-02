Feria de Becas de Descuento 2026 en Mérida: cómo obtener hasta 60% de descuento en colegiaturas

Más de cinco mil becas con descuentos de entre 20 y 60 por ciento en colegiaturas estarán al alcance de estudiantes de nuevo ingreso durante la Feria de Becas de Descuento 2026 en Mérida que reunirá este sábado 4 de julio a 73 instituciones educativas para facilitar el acceso a la educación media superior, superior y técnico superior universitario.

La jornada se realizará de 9:00 a 14:00 horas en las canchas de básquetbol Juan Pablo II El Papa, donde los aspirantes podrán conocer la oferta educativa, comparar opciones y tramitar apoyos económicos directamente con las instituciones participantes.

La iniciativa está dirigida principalmente a jóvenes que concluyen la preparatoria y desean continuar con su formación profesional, pero enfrentan limitaciones económicas para cubrir el costo de las colegiaturas.

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Durante la feria participarán universidades y centros educativos que ofrecerán descuentos aplicables a programas de bachillerato, licenciaturas, ingenierías, TSU y otras modalidades académicas.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar quienes sean aspirantes de nuevo ingreso, no se encuentren inscritos en alguna de las escuelas participantes, cuenten con un promedio mínimo de 80 y manifiesten interés por continuar sus estudios.

¿Qué se requiere?

Los organizadores recomendaron a los asistentes acudir con la documentación necesaria para agilizar el proceso de evaluación y, en su caso, obtener el beneficio durante la misma jornada. Entre los documentos solicitados se encuentran certificado o constancia de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial y, para menores de edad, acta de nacimiento.

La Feria de Becas busca convertirse en un puente entre los estudiantes y las instituciones educativas, ofreciendo alternativas para que ningún joven abandone sus aspiraciones profesionales por motivos económicos.

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Con la participación de 73 escuelas y una bolsa superior a cinco mil becas, el evento representa una de las mayores estrategias de apoyo educativo que se realizarán este año en Mérida, al concentrar en un mismo lugar opciones académicas y descuentos que permitirán a cientos de familias reducir significativamente el costo de la educación de sus hijos.

No obstante, es importante que los interesados revisen con detalle las condiciones de cada beca, ya que los porcentajes de descuento, su vigencia, los requisitos para conservarlos y los conceptos a los que aplican (inscripción, colegiatura u otros servicios) pueden variar entre instituciones.

La cita es este sábado, entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en las canchas de básquetbol Juan Pablo II El Papa, donde los interesados recibirán orientación personalizada para encontrar la beca que mejor se adapte a su perfil académico y a sus posibilidades económicas.