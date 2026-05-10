Choque múltiple en el cruce de las avenidas Kabah y Centenario de Cancún

Fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en el cruce de las avenidas Kabah y Centenario, donde tres vehículos particulares se vieron involucrados en una carambola que dejó únicamente daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil color verde, que circulaba sobre la avenida Centenario, intentó incorporarse a la avenida Kabah. Sin embargo, al realizar la maniobra presuntamente no respetó la preferencia de paso y le cortó la circulación al conductor de una camioneta particular que transitaba con dirección sobre dicha vía principal.

Debido al fuerte impacto, ambas unidades salieron proyectadas varios metros y terminaron colisionando contra un tercer vehículo que se encontraba detenido, esperando el momento oportuno para incorporarse a la circulación sobre la avenida Kabah.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron al sitio elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, así como el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados.

Noticia Destacada Comerciantes de Cancún invirtieron hasta 60 mil pesos para el Día de las Madres y registraron bajas ventas

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los severos daños que presentaron las unidades, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos o el traslado de alguno de los involucrados a un hospital.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras los agentes de tránsito llevaban a cabo las labores de peritaje y control vehicular para evitar otro incidente. Posteriormente, una grúa fue solicitada para retirar los vehículos siniestrados y liberar completamente la vialidad.

Vecinos y automovilistas que transitan frecuentemente por este cruce señalaron que en dicha intersección suelen registrarse accidentes debido al alto flujo vehicular y a la falta de precaución de algunos conductores al intentar incorporarse a la avenida Kabah.