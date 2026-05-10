Comerciantes de Cancún invirtieron hasta 60 mil pesos para el Día de las Madres y registraron bajas ventas

Números rojos son las cifras que los comerciantes de productos alusivos al Día de la Madres deberán afrontar, después de la resaca económica que una débil economía familiar tiene a disposición para gastar en obsequios para las mamás en su día.

Caso tal es el de Martín Vargas que invirtió hasta 60 mil pesos en flores, peluches, accesorios y detalles para la venta, y ya por la tarde del domingo solo había vendido algunas piezas de las más económicas entre 200 y 300 pesos.

La ciudad se mostró un tanto ajena a la conmemoración de este 10 de mayo, dedicado a las madres. Como en otras fechas de importancia, por ejemplo, el 14 de febrero y el 30 de abril, la economía cada día se reduce más por lo que volvió complicado el que se pueda ofrecer un presente a quien en muchas ocasiones es el gran pilar de la familia.

Quienes resienten en mayor medida estos estragos económicos son los comerciantes de flores y obsequios, que invirtieron grandes cantidades de dinero para poder montar un puesto de venta con lo necesario para ofrecer a la clientela productos de primera.

“Ya no es lo de antes. La gente compra poco o tiene presupuestos muy limitados. Es una lástima, porque le pusimos mucho empeño a esto y la gente simplemente no viene. Tratamos de ajustarnos a las necesidades de las personas, pero no podemos bajar más porque incluso los productores de flores tienen aún más problemas que los vendedores finales”, mencionó el señor Vargas.

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De la misma manera, otros comerciantes menores de arreglos con materiales como fomi, cartulina, papel, incluso crochet también enfrentaron un panorama complicado, ya que incluso pedidos que habían sido agendados, al momento fueron cancelados.

Un panorama un poco más alentador se vio en las inmediaciones del panteón municipal en la Supermanzana 99, en donde decenas de familias fueron a visitar a sus madres que ya se encuentran en eterno descanso. Como la señora Leonor, que logró vender un número considerable de flores, cosa que le alegró la mañana. En otras florerías también se comercializaron velas, incienso y obsequios.

La familia del señor José Benito, que fue a visitar a su madre que se encuentra descansando en este camposanto de Los Olivos, limpiaron su tumba, colocaron flores e hicieron oraciones, así como palabras de agradecimiento para su amada madre que les dio muchos años de cariño y amor.

“Es lo menos que podemos hacer. Amamos mucho a nuestra madre y ella aún más. Le compramos sus flores favoritas y venimos a visitarla en este día especial para ella”, mencionó don José.

En el resto de la ciudad fueron pocas las escenas de afecto entre familias y detalles hacia la madre, limitándose a ir a comer a algún restaurante, preparar una comida en casa o incluso algunas mujeres ni tuvieron oportunidad de ser festejadas porque debían trabajar, como un día más.