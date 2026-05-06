Así conmemoraron la Batalla de Puebla con protesta de bandera de 355 soldados del SMN en Cancún

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, se llevó a cabo la toma de protesta de bandera de 355 soldados del Servicio Militar Nacional (SMN), clase 2007 y remisos, junto a nueve mujeres voluntarias. Los conscriptos asumieron formalmente su responsabilidad con la defensa del país en una ceremonia realizada en las instalaciones de Ciudad Militar.

El acto fue presidido por el Teniente Coronel de Infantería Luis Enrique Vázquez Bernal, segundo comandante y jefe del grupo de comando del 64 Batallón de Infantería y Centro de Adiestramiento del SMN. Durante su intervención, destacó la relevancia de fortalecer valores como la disciplina, el respeto y el sentido de pertenencia, subrayando que esta formación no solo instruye ciudadanos, sino también conciencia colectiva.

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Los jóvenes en el municipio Benito Juárez se integraron a los 30 mil elementos que, de manera presencial y a distancia, juraron lealtad simultáneamente. El evento nacional fue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, en Puebla, mediante una transmisión en vivo.

Los soldados del SMN juraron fidelidad al lábaro patrio, comprometiéndose a servir a México con honor. Este acto marca un hito en su formación como ciudadanos responsables. Vázquez Bernal señaló que estas ceremonias fortalecen la identidad nacional, al tiempo que aseguró que los efectivos están preparados para defender la seguridad del país.

En entrevista, el mando militar comentó que los conscriptos acudirán al llamado cuando sea necesario para labores de trabajo social y comunitario. Mencionó como ejemplo la recolección de sargazo en el Caribe Mexicano, tarea que han desempeñado en temporadas previas bajo la supervisión de Defensa.

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“A los jóvenes se les otorga preparación y equipo necesario para poder realizar las labores bajo la supervisión de mandos medios. Estas tareas les ayudan en su aprendizaje y aportación comunitaria”, consideró. Por su parte, la voluntaria Keren Díaz Díaz destacó que los soldados se reúnen bajo el llamado de la bandera nacional y la fidelidad a la patria, sin aceptar ideales ajenos a la soberanía.

Al evento asistieron el comandante de la Guarnición Militar de Cancún, General de Brigadier del Estado Mayor, Adolfo Ríos Gómez; el Coronel Julio César Tenta Estrella, por parte de la Guardia Nacional; y el Capitán de Navío Juan Francisco Ríos Gómez, en representación de la Quinta Región Naval. También estuvieron presentes Héctor Gerardo Bladimir Vallejo Molina, director de Gobierno del Ayuntamiento; Manuel Alejandro Nava García, secretario de Servicios Generales de Puerto Morelos, y Gaspar Kumul Hoy, representante de la presidencia municipal de Isla de las Golondrinas.