Inmueble abandonado en la Supermanzana 69 de Cancún vuelve a incendiarse

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas cuando vecinos de la Supermanzana 69 en la calle Maracaibo comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado qué provenía de este inmueble en estado de abandono desde hace una década. Atemorizados salieron de sus casas, puesto que en ellas también viven niños y adultos mayores.

Momentos después, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la situación y de manera inmediata sofocaron las llamas con el accionar de sus mangueras. Ingresaron al inmueble para verificar que no haya alguna persona o más conato de llamas al interior.

Un vecino refiere que no sería la primera vez, si no que ya hasta perdió noción de cuatas veces habrían sido las ocasiones donde personas en situación de calle y chatarreros afectan el lugar.

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Un trabajador de una empresa de telefonía menciona que ya serían hasta 10 veces las ocasiones que acuden a reponer la línea de cable que desde luego no contiene cobre o material de valor, y aun así estas personas insisten en cortar y quemar. Esto les afecta a los trabajadores ya que incluso deben montar guardia y hacer horas extra en el sitio para proteger el cable que no sea vandalizado.

Finalmente, los bomberos sofocaron las llamas y los vecinos lograron contener su ansiedad. Sin embargo, acusan a las autoridades de que si llegase a ver una muerte o daños materiales a su patrimonio responsabilizarán a las autoridades sobre esto.

Ya que tienen muy documentado todas las veces en las que el predio se quema y las capturas de pantalla que incluso se le han hecho a la gobernadora del estado pidiendo intervención en el lugar.