Asaltan y lesionan con cuchillo a estudiante del Colegio de Bachilleres de la SM 91 en Cancún

Un robo con violencia fue cometido en agravio de un estudiante del Colegio de Bachilleres, cerca de su plantel escolar ubicado en la Supermanzana 91, en donde el presunto responsable, quien lo lesionó con un cuchillo, fue detenido por varios vecinos del lugar.

Las primeras versiones indicaron que el adolescente se retiró del centro escolar, alrededor de las 13:30 horas de este martes y al momento de caminar hacia su domicilio fue interceptado por un sujeto, quien lo amagó con un arma blanca y exigió que entregara su teléfono celular.

El menor, de 16 años, intentó evitar el robo y opuso resistencia, por lo que recibió algunas cortadas en ambas piernas y fue despojado de su dispositivo móvil.

En medio del ataque, el estudiante logró zafarse de su agresor y corrió hacia una tienda de abarrotes que se ubica cerca del lugar de los hechos, frente al conocido Parque de la Unidad, en donde se refugió y pidió auxilio.

Al ser alertados del atraco, los vecinos persiguieron al presunto responsable, hasta que le dieron alcance y lograron someterlo, con la intención de lincharlo por haber agredido a un estudiante, pero únicamente lo retuvieron hasta que llegaron policías municipales para hacerse cargo del detenido.

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El presunto delincuente fue subido a una patrulla de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, para su traslado a la base de la corporación, en donde se realizaron los trámites correspondientes para ser puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y lesiones.

Ante el llamado de auxilio en este caso, paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al adolescente, quien posteriormente fue llevado a un hospital para recibir curaciones.

Los policías municipales realizaron las diligencias para localizar a los familiares del menor de edad, para darle acompañamiento en el hospital y continuar con los trámites de la denuncia.

La movilización de patrullas y una ambulancia llamó la atención en esta parte de la Supermanzana 91, en donde constantemente hay movimiento de los estudiantes que acuden a los turnos matutino y vespertino del Colegio de Bachilleres, plantel 1.