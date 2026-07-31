Tres días de comida! Fiesta della Pizza llega a Cancún con concursos, artistas y más

Cancún será sede de la Fiesta della Pizza, un evento gastronómico que reunirá durante tres días a amantes de este platillo con concursos, demostraciones culinarias, espectáculos y música en vivo en el Malecón Tajamar.

La edición se llevará a cabo los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, a partir de las 17:00 horas para todas las familias.

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¿Qué habrá en el festival?

Entre las principales actividades destacan el concurso a la mejor pizza, un espectáculo de freestyle pizzaiolo, clases magistrales impartidas por maestros pizzeros, además de una zona infantil (Kids Zone), música en vivo y otras dinámicas para los asistentes.

Artistas invitados

Los confirmados hasta el momento son Alessio Ayala, Cissar, Darion & Jade, Gabriel Dávila, K'iin Brass Band, Laura Chuc, Paola Vélez, The Juanras y VHS Music, quienes amenizarán las tres jornadas del festival.