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Tres días de comida! Fiesta della Pizza llega a Cancún con concursos, artistas y más

El evento se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Malecón Tajamar a partir de las 17:00 horas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

31 de jul de 2026

1 min

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Malecón Tajamar será la sede de la Fiesta de la Pizza este fin de semana en Cancún
Malecón Tajamar será la sede de la Fiesta de la Pizza este fin de semana en Cancún / Especial

Cancún será sede de la Fiesta della Pizza, un evento gastronómico que reunirá durante tres días a amantes de este platillo con concursos, demostraciones culinarias, espectáculos y música en vivo en el Malecón Tajamar.

La edición se llevará a cabo los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, a partir de las 17:00 horas para todas las familias.

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¿Qué habrá en el festival?

Entre las principales actividades destacan el concurso a la mejor pizza, un espectáculo de freestyle pizzaiolo, clases magistrales impartidas por maestros pizzeros, además de una zona infantil (Kids Zone), música en vivo y otras dinámicas para los asistentes.

Artistas invitados

Los confirmados hasta el momento son Alessio Ayala, Cissar, Darion & Jade, Gabriel Dávila, K'iin Brass Band, Laura Chuc, Paola Vélez, The Juanras y VHS Music, quienes amenizarán las tres jornadas del festival.

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