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Quintana Roo / Cancún

Investigan fallecimiento de una mujer extranjera que cayó desde el piso 18 de un hotel en Cancún

El reporte fue realizado por el esposo de la mujer, quien señaló que ambos se encontraban hospedados en el establecimiento mencionado.

Por Redacción Por Esto!

21 de ago de 2026

1 min

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Se desconoce hasta el momento la versión oficial de los hechos.
Se desconoce hasta el momento la versión oficial de los hechos. / Foto: Por Esto!

Una mujer de nacionalidad extranjera perdió la vida la noche del jueves tras caer desde el piso 18 del hotel Breathless Soul, ubicado en el kilómetro 4.5 del bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún.

El reporte fue realizado por el esposo de la mujer, quien señaló que ambos se encontraban hospedados en el establecimiento mencionado.

Elementos de diferentes corporaciones participaron en la búsqueda del cuerpo.

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Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio, donde posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se había emitido un comunicado oficial.

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