Investigan fallecimiento de una mujer extranjera que cayó desde el piso 18 de un hotel en Cancún

Una mujer de nacionalidad extranjera perdió la vida la noche del jueves tras caer desde el piso 18 del hotel Breathless Soul, ubicado en el kilómetro 4.5 del bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún.

El reporte fue realizado por el esposo de la mujer, quien señaló que ambos se encontraban hospedados en el establecimiento mencionado.

Noticia Destacada Laguna ABC de Cancún cobra una víctima más; hombre muere ahogado tras ser reportado como desaparecido

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio, donde posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se había emitido un comunicado oficial.