Clima en Cancún: ¿Lloverá hoy 30 de septiembre? Este es el pronostico oficial

Cancún tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y posibilidad de lluvias durante el día. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se esperan algunas tormentas en la ciudad.

Además, se prevén vientos del este y sureste, con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora y rachas más fuertes. El calor también continuará siendo intenso, con una sensación térmica que podría alcanzar los 40 grados.

Noticia Destacada Lluvias colapsaron el transporte público en Cancún; usuarios esperaron hasta 50 minutos

Prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica

Para este miércoles se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en Cancún.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora, además de rachas más fuertes.

Temperaturas de hasta 37 grados en Cancún

La temperatura máxima para este miércoles se ubicará entre 35 y 37 grados Celsius, mientras que para mañana jueves se espera una mínima de 27 a 29 grados.

El ambiente será muy caluroso y la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados Celsius, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse atentos a las condiciones de lluvia durante el día.