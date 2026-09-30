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Clima en Cancún: ¿Lloverá hoy 30 de septiembre? Este es el pronostico oficial

Cancún tendrá este miércoles lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica, además de temperaturas de hasta 37 grados Celsius.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

30 de sept de 2026

1 min

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El pronóstico contempla vientos del este y sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes
El pronóstico contempla vientos del este y sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes / Especial

Cancún tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y posibilidad de lluvias durante el día. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se esperan algunas tormentas en la ciudad.

Además, se prevén vientos del este y sureste, con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora y rachas más fuertes. El calor también continuará siendo intenso, con una sensación térmica que podría alcanzar los 40 grados.

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Prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica

Para este miércoles se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en Cancún.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora, además de rachas más fuertes.

Temperaturas de hasta 37 grados en Cancún

La temperatura máxima para este miércoles se ubicará entre 35 y 37 grados Celsius, mientras que para mañana jueves se espera una mínima de 27 a 29 grados.

El ambiente será muy caluroso y la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados Celsius, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse atentos a las condiciones de lluvia durante el día.

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