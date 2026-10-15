Protección Civil revisa juegos mecánicos y puestos de comida a un día de la inauguración de la Expofer

A menos de 24 horas de inaugurarse, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Othón P. Blanco realizó inspecciones en los juegos mecánicos y en los puestos de alimentos instalados en el Parque Quintana Roo, para la Expofer, feria que mañana abrirá sus puertas al público. Las acciones tienen como propósito prevenir riesgos y verificar que las instalaciones cumplan con las medidas de seguridad necesarias.

El coordinador municipal de Protección Civil, Omar Echazarreta Magaña, informó que en las atracciones se examinan los cinturones y seguros de sujeción, la estabilidad de las estructuras y los componentes mecánicos. A ello se suma la verificación de las instalaciones eléctricas, el cableado y las conexiones a tierra.

Noticia Destacada Quintana Roo suma 35 mil empleos formales en un año y crece 6.7%

Echazarreta Magaña indicó que también se comprueba el funcionamiento de cada juego y se revisan sus bitácoras de mantenimiento. Precisó que se pone especial atención en las atracciones de mayor velocidad y altura, así como en las destinadas a niñas y niños.

En el área de alimentos, el personal supervisa las instalaciones que utilizan gas o carbón, además de las mangueras, los reguladores y las conexiones eléctricas. Asimismo, se busca detectar posibles fugas y se constata el cumplimiento de las medidas preventivas para reducir riesgos durante la preparación y venta de comida.

Protección Civil comprueba el funcionamiento de cada juego. / Por Esto.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo de estos trabajos es que las familias puedan disfrutar de la feria en condiciones de seguridad. La Expofer iniciará este viernes 16 de octubre, con su inauguración programada a las seis de la tarde.

Hasta el momento no se ha informado si las inspecciones derivaron en observaciones o ajustes a los equipos y puestos revisados.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal