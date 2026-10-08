Celebran el 52 aniversario de Quintana Roo con izamiento de bandera en Chetumal

Debido al 52 aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano se llevó a cabo en la explanada frente a Palacio de Gobierno en Chetumal, en donde se tuvo la asistencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el evento conmemorativo, se tuvo la participación de 150 niñas, niños, jóvenes, instructores y coordinadores cívicos en el izamiento de la Bandera Monumental de Quintana Roo.

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También se contó con la presencia de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, el diputado Jorge Sanén Cervantes, con la representación del Congreso del Estado; el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

En la ceremonia se rindieron Honores a la Bandera Nacional en acompañamiento de la Banda de Música y el Coro del Estado, seguido por el Himno Nacional Mexicano y los honores correspondientes a las banderas Nacional y Estatal.

El evento cívico cerró con la interpretación de la Marcha de Oro por la banda de guerra.