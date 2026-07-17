Conservan tarifas del 2024 para atraer visitantes en Isla Mujeres

Casi todas las tarifas de los servicios establecidas en el 2024 se mantienen en esta temporada que acaba de iniciar, como parte de los compromisos contractuales, en medio de una fuerte competencia por los recorridos de avistamiento y nado con el tiburón ballena, además del buceo, hospedaje, renta de casas y transporte terrestre, informaron Salomé Tuz y Pedro Morales, directivos de establecimientos.

En muchos de los paquetes turísticos se conservan esos precios anteriores, que incluyen hospedaje y las actividades mencionadas. Esta estrategia es aplicada por alrededor del 20% de los hoteles que buscan fortalecer su oferta. Sin embargo, algunos visitantes denunciaron que ciertos taxistas no respetan las tarifas y cobran entre 10 y 20% más a los extranjeros, relataron Gertrudis Gutiérrez y Manolo Santos, visitantes.

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“Los taxistas se aprovechan cuando solicitamos el servicio desde las colonias hacia las playas, pero sobre todo cuando nos ven con maletas. Argumentan que aumentó el precio de la gasolina, aunque sabemos que en México el costo del combustible está regulado y existe un tabulador del sindicato que no respetan”, dijo Gertrudis, colombiana.

Por ejemplo, el costo máximo del trayecto de Sac-Bajo al Centro es de 150 pesos; sin embargo, a ella le cobraron 180, es decir, un 20% adicional. También existen versiones de viajes por los que se han cobrado hasta 200, aunque ningún usuario confirmó un caso específico.

La visitante informó del cobro excesivo al lugar donde se hospedaba para dejar constancia del incremento injustificado.

Manolo Santos, originario de California, aseguró que lo obligaron a pagar 15 pesos adicionales, equivalente a un aumento del 10%. Aunque no tuvo mayores inconvenientes, explicó que antes de viajar consultó con prestadores de servicios los costos de la mayoría de las actividades para planear el presupuesto familiar.

Salomé Tuz, directivo de un hotel, explicó que la gerencia decidió mantener las tarifas de hace dos años con el propósito de atraer huéspedes y mejorar las reservaciones, las cuales se encontraban por debajo del 50%. Los precios oscilan entre 800 y 15 mil 800 pesos, con posibilidad de negociación en prácticamente todas las categorías.

La demanda de familias mexicanas de clase trabajadora continúa siendo reducida, debido a que consideran elevado el precio del ferry, cuyo boleto redondo individual cuesta 600 pesos.

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Con ese mismo monto, algunos connacionales prefieren contratar un paseo en lancha desde la terminal marítima en Puerto Juárez, para recorrer los principales atractivos del destino, entre ellos Playa Norte, El Farito y el Centro Histórico, además de disfrutar pescado asado al estilo tikinxic en el balneario Tiburón.

En hoteles como Carmelina solían hospedarse grupos que llegaban en autobús desde el interior del país, pero dejaron de recibirlos desde el 2024, cuando el boleto del ferry aumentó de 500 a 600 pesos por persona. Según Juan Martínez, directivo del centro de hospedaje, ese incremento dejó de ser accesible para el presupuesto de muchos viajeros.