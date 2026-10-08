Sargazo vuelve a cubrir la zona de El Recodo en Playa del Carmen

El recale masivo de sargazo regresó a la zona de playas conocida como “El Recodo”, en Playa del Carmen, donde una brigada de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) realiza labores de recolección para retirar la macroalga acumulada en la costa.

Sin embargo, prestadores de servicios turísticos acuáticos señalaron que las labores de limpieza resultan insuficientes ante la cantidad de sargazo que continúa llegando a las costas, por lo que consideraron necesario redoblar esfuerzos mediante una estrategia integral en la que participen los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil.

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Óscar López, de oficio ranchero, calificó como crítico el panorama que actualmente enfrenta este destino turístico, pues apenas comenzaban a observarse señales de recuperación en las playas cuando nuevamente se presentaron recales importantes.

“Este escenario es crítico, apenas se mejoró la recuperación de las playas, pero ahora regresan los recales sobre las costas que afectan este destino”, señaló.

Por su parte, el comerciante Luis Torres consideró necesario que el gobierno municipal intervenga de manera inmediata y coordine acciones con los gobiernos Estatal y Federal para hacer frente al problema.

Señaló que 2026 ha sido un año complicado para el sector, particularmente en comparación con los dos años anteriores, debido a la presencia recurrente de sargazo en las playas de Playa del Carmen.

Los prestadores de servicios turísticos insistieron en que el retiro de la macroalga requiere de una estrategia coordinada que permita responder de manera oportuna a los recales y evitar que la acumulación afecte la actividad turística y la imagen de este destino.