Sargazo y calentamiento global ponen en jaque al turismo y la pesca en Playa del Carmen

Ante el acelerado avance del calentamiento global, las actividades acuáticas enfrentan cada vez mayores dificultades. Las especies marinas se desplazan a mayores profundidades debido al incremento de la temperatura del agua, lo que complica su captura y afecta directamente a quienes dependen del mar para su sustento.

"A esta problemática se suma el arribo masivo de sargazo a las costas de Playa del Carmen, fenómeno que representa un desafío no sólo para los prestadores de servicios turísticos, sino para toda la población. De no implementarse un proyecto efectivo de contención y manejo de esta macroalga, el destino podría enfrentar una crisis ambiental y económica de gran magnitud", advirtió José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística Mar Caribe.

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“El riesgo es cada vez mayor. Ya tenemos siete motores dañados por el sargazo y los costos de reparación o sustitución van desde los 200 mil hasta los 600 mil pesos por unidad”, señaló.

El dirigente afirmó que Playa del Carmen se encuentra en una “encrucijada” debido a los efectos del cambio climático. Explicó que el impacto económico ya no afecta únicamente a hoteles, restaurantes o prestadores de servicios turísticos, sino que repercute en toda la cadena económica local.

“Si un buzo no logra vender sus servicios, no tiene dinero para consumir en una tienda de abarrotes o en otros negocios. Al final, las afectaciones alcanzan a toda la población”, expresó.

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Respecto al aumento en la acumulación de sargazo, Gómez Burgos consideró que la situación se agravó porque dejó de recolectarse con la misma intensidad con la que se hacía anteriormente.

“En su momento no se tomó con la seriedad necesaria y se permitió que se acumulara. Ahora ya no hablamos sólo de sargazo, sino de lodo orgánico producto de su descomposición, que es mucho más difícil de retirar y cuyos malos olores ya están generando afectaciones a la población y a la actividad turística”, concluyó.