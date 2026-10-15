Accidente vial provoca intensa movilización policiaca en la colonia Químico Pastrana de Isla Mujeres

Un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves movilizó a los cuerpos de emergencia y a diversas corporaciones policiales sobre la avenida Químico-Pastrana, luego de que a la central de emergencias 911 ingresara un reporte alarmante que daba cuenta sobre una persona supuestamente sin vida en el lugar de los hechos.

El despliegue de las unidades de auxilio se concentró a la altura de un tramado carretero ubicado aproximadamente a un kilómetro de la línea divisoria con el vecino municipio de Benito Juárez.

En dicho punto, las autoridades localizaron un vehículo compacto de la marca Nissan que se encontraba completamente internado entre la densa maleza a un costado de la cinta de rodamiento, presentando severos daños en la parte frontal de la carrocería.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el sitio, el conductor de la unidad transitaba sobre la citada vialidad cuando, por causas aún no determinadas, entre las que no se descarta el exceso de velocidad o una repentina falla mecánica, perdió por completo el control de la dirección.

La maniobra provocó que el automóvil abandonara bruscamente el asfalto y se proyectara varios metros fuera de la vía pública hasta internarse en la zona de vegetación.

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La llamada inicial que alertó a las frecuencias radiofónicas advertía sobre una presunta tragedia con víctimas mortales, lo que generó la inmediata activación de los protocolos de alta prioridad. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos a bordo de una ambulancia acudieron a toda prisa para brindar el apoyo médico correspondiente.

Sin embargo, al arribar al sitio y realizar la primera inspección ocular, los socorristas descartaron la presencia de personas fallecidas.

Para alivio de las autoridades, el conductor y sus acompañantes lograron salir de la unidad por sus propios medios, resultando prácticamente ilesos a pesar de la magnitud de la salida de camino y el fuerte impacto contra los matorrales. Tras una valoración rápida en el sitio, no fue necesario trasladar a ninguno de los ocupantes a un hospital.

​Finalmente, oficiales del departamento de Tránsito de Isla Mujeres se hicieron cargo de las diligencias del deslinde de responsabilidades, ordenando la presencia de una grúa para realizar las maniobras de rescate y traslado del automóvil al encierro correspondiente.