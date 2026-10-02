Camioneta Suburban sale de la carretera y termina entre la vegetación en Bacalar

Un accidente vehicular registrado durante la mañana de este viernes movilizó a las autoridades hacia un tramo carretero a la altura de la comunidad de Graciano Sánchez, conocida popularmente como La Pantera, donde una camioneta tipo Suburban terminó fuera de la superficie de rodamiento, sobre la franja de vegetación que divide lo carriles.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, es procedente de la ciudad de Mérida, Yucatán. La información preliminar apunta a que el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que este abandonara la carpeta asfáltica y quedara en una posición inclinada, con la parte delantera elevada sobre el terreno y la zona posterior más próxima al nivel de la carretera.

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El vehículo quedó atravesado en una pendiente junto al borde de la vía, mientras algunos restos de plástico, aparentemente desprendidos durante el incidente, permanecían dispersos cerca de la estructura de concreto que delimita el área.

Pese a lo aparatoso de la escena, los primeros informes señalan que no hubo personas con lesiones de gravedad.

Tras el reporte del accidente, autoridades acudieron al sitio para atender la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

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La Guardia Nacional recomendó a los conductores reducir la velocidad y conservar una distancia prudente respecto de otros vehículos.

La unidad fue remolcada con una grúa hacia un corralón para que se inicien las indagatorias respectivas, por este hecho y los daños a la infraestructura carretera.