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Mujer resulta lesionada tras choque entre dos mototaxis en José María Morelos

Una mujer resultó lesionada en la cabeza tras el choque entre dos motocarros en el cruce de las calles Cobá y Felipe Carrillo Puerto, en la zona centro de José María Morelos

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

29 de oct de 2026

1 min

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La lesionada fue trasladada al Hospital Integral para recibir atención médica
La lesionada fue trasladada al Hospital Integral para recibir atención médica / Lusio Kauil

Una mujer resultó lesionada en la cabeza y fue trasladada al Hospital Integral de José María Morelos, luego de que el motocarro en el que viajaba, habilitado como mototaxi, chocara contra otra unidad en el cruce de las calles Cobá y Felipe Carrillo Puerto, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con datos recabados de manera extraoficial, el accidente ocurrió cuando el conductor de un motocarro utilizado por una empresa de internet circulaba sobre la calle Cobá y, al llegar al cruce con Felipe Carrillo Puerto, intentó dar vuelta en "U" sin tomar las debidas precauciones.

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Durante la maniobra, impactó contra otro motocarro que transitaba por esta última vialidad.

A consecuencia del choque, la mujer que viajaba como pasajera en la unidad habilitada como mototaxi se golpeó fuertemente la cabeza y sufrió una herida.

Tras el reporte, policías y personal de una unidad de rescate acudieron al lugar para atender la emergencia.

Algunos habitantes aprovecharon el accidente para llevarse pollos.

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Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital Integral para su valoración médica y curación.

En tanto, las dos unidades involucradas quedaron bajo resguardo de la Policía de Vialidad, cuyos elementos se encargaron de las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.

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