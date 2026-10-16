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Autobús se sale de la carretera y choca contra un árbol en José María Morelos

La unidad salió de la carretera federal 184, en el tramo José María Morelos-Polyuc, y avanzó varios metros hasta chocar contra un árbol. No se reportaron personas lesionadas.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

16 de oct de 2026

1 min

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El accidente del autobús no dejó personas lesionadas
El accidente del autobús no dejó personas lesionadas / Especial

Fuera de la carretera, quedó este viernes un autobús de la línea de transporte Mayab, luego que saliera de la cinta asfáltica de la vía federal 184, tramo José María Morelos-Polyuc, recta a Chunhuhub.

La unidad circulaba de oriente a poniente en el tramo carretero con dirección a José María Morelos, cuando el conductor habría perdido el control del autobús y se saliera de la vía.

Algunos habitantes aprovecharon el accidente para llevarse pollos.

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La unidad avanzó varios metros fuera de la cinta asfáltica, hasta que choco con árbol y evitó que continuara su trayectoria.

Para retirar el autobús fue necesaria la intervención de una grúa, cuyas maniobras provocaron largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera.

Al lugar acudió la guardia nacional para controlar el trafico mientras la grúa retiraba la unidad En el accidente no hubo lesionados, pero varios se asustaron.

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