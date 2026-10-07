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Pleito termina en tragedia: Hombre muere por presunto disparo de una escopeta en José María Morelos

Un hombre murió luego de recibir, presuntamente, un disparo de escopeta durante un pleito registrado la mañana de este miércoles en la alcaldía de Dziuché, José María Morelos.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

7 de oct de 2026

1 min

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El presunto responsable acudió a la alcaldía para informar a los policías lo sucedido
El presunto responsable acudió a la alcaldía para informar a los policías lo sucedido / Especial

Una persona perdió la vida luego de recibir, presuntamente, un disparo de escopeta durante un pleito registrado la mañana de este miércoles en la alcaldía de Dziuché, en el municipio de José María Morelos.

De acuerdo con datos preliminares, el hecho ocurrió cuando una persona se dirigía a su milpa y atravesaba una propiedad. Llevaba una escopeta colgada al hombro cuando, al pasar por el lugar, habría recibido un fuerte golpe en el rostro que lo hizo caer al suelo.

Autoridades no han informado oficialmente las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni se ha establecido quién habría causado la lesión

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Según la versión inicial, al encontrarse en el piso identificó a un sujeto con quien un día antes había tenido una discusión por asuntos personales. El hombre presuntamente se abalanzó contra él y comenzó a golpearlo.

Ante la agresión, la persona habría logrado tomar la escopeta que había quedado en el suelo y realizó un disparo contra su rival. Al observar que el hombre había caído, se retiró del lugar y se dirigió a la alcaldía de Dziuché, donde informó a los policías que había disparado contra una persona.

Los agentes lo trasladaron en una patrulla hasta el sitio donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. Sin embargo, al llegar ya no encontraron a la persona herida, debido a que había sido trasladada al hospital de la localidad para recibir atención médica.

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Posteriormente, se informó que el hombre habría perdido la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por el disparo.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del enfrentamiento y la responsabilidad de los involucrados deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

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