Adulto mayor es agredido por su esposa en Tulum y termina con fuertes lesiones en la cabeza

Un hombre de aproximadamente 65 años terminó con lesiones en la cabeza luego de ser presuntamente agredido por su esposa al interior de una vivienda ubicada en una colonia irregular de Tulum, mientras que la presunta responsable logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos se registraron sobre la avenida Kukulcán, entre prolongación Orión y Centauro, donde vecinos reportaron al número de emergencias una fuerte discusión dentro de un predio improvisado. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, momentos después comenzaron a escuchar gritos y solicitaron apoyo policiaco ante el temor de que la situación se saliera de control.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad y paramédicos encontraron al adulto mayor con una contusión visible en la cabeza, además de sangrado y aparente desorientación derivada del golpe recibido. El lesionado fue atendido en el lugar por personal médico, que le brindó los primeros auxilios mientras se evaluaba su estado de salud.

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Según los primeros reportes recabados por las autoridades, la agresión habría ocurrido durante una discusión entre la pareja. Sin embargo, la mujer señalada como presunta responsable ya no se encontraba en el lugar cuando llegaron los cuerpos de emergencia, por lo que no fue posible realizar alguna detención inmediata.

Policías estatales realizaron entrevistas con vecinos y comenzaron a integrar la información correspondiente para esclarecer lo sucedido y ubicar a la mujer involucrada en el caso.

Habitantes del sector señalaron que este tipo de conflictos familiares se ha vuelto recurrente en algunos asentamientos irregulares de Tulum, donde las condiciones de vulnerabilidad social y la falta de atención institucional provocan que muchos casos permanezcan ocultos hasta derivar en situaciones de riesgo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.