Menor de 2 años sufre brutal golpiza de su padrastro y es hospitalizado de emergencia

Familiares de un niño de apenas dos años denunciaron, a través de redes sociales, presuntas agresiones físicas cometidas por su padrastro, quien tras propinarle una brutal golpiza lo dejó gravemente herido y hospitalizado. La madre del menor ya compareció ante las autoridades para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

La tarde de este lunes, allegados a la mujer difundieron fotografías del pequeño, en las que se le observa con visibles lesiones en el rostro y diversas partes del cuerpo, lo que generó indignación entre usuarios y exigencias de justicia. De acuerdo con los señalamientos, el presunto responsable es el padrastro del menor, identificado únicamente como Diego, quien tras los hechos logró darse a la fuga.

Información preliminar indicó que fue la propia madre quien trasladó al niño al Hospital General para que recibiera atención médica urgente, luego de la agresión que presuntamente sufrió a manos de su pareja sentimental.

Asimismo, familiares señalaron que la mujer se había alejado de su entorno cercano tras iniciar la relación con este sujeto, con quien incluso se fue a vivir. No obstante, tras la agresión, pidió apoyo a sus familiares para poder llevar al menor al hospital, donde permanece bajo atención especializada.

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Personal de trabajo social del nosocomio notificó el ingreso del menor a las autoridades correspondientes, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

De manera paralela, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), en coordinación con la Policía Ministerial de Investigación, implementaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del presunto agresor, quien hasta el momento no ha sido localizado.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones; sin embargo, confirmaron que el caso ya es atendido como un hecho de violencia infantil, por lo que se mantienen diversas líneas de investigación abiertas.

El estado de salud del menor se reporta como delicado y permanece bajo estricta observación médica. Se espera que en las próximas horas se pueda contar con más información tanto sobre su evolución como sobre la localización del presunto responsable.