Motociclista termina grave tras accidentarse en Tulum

Un hombre terminó gravemente lesionado y fuera de la cinta asfáltica luego de sufrir un aparatoso accidente mientras circulaba en motocicleta sobre la calle Polar, durante la noche de ayer en la cabecera municipal de Tulum.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el conductor viajaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta Italika de 250 cilindradas cuando presuntamente perdió el control de la unidad y derrapó de manera violenta, saliendo proyectado hacia una jardinera ubicada a un costado de la vialidad.

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El accidente ocurrió cerca de la medianoche y generó movilización de cuerpos de emergencia y curiosos que se encontraban en la zona. Testigos señalaron que el motociclista quedó inconsciente tras el fuerte impacto, por lo que algunas personas solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias.

Paramédicos acudieron al lugar minutos después para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba diversas heridas y golpes de consideración derivados de la caída y el arrastre sobre el pavimento. Debido a su estado de salud, fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado al hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica especializada.

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Elementos de tránsito y seguridad también arribaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras la motocicleta quedó con visibles daños materiales tras el percance.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del conductor ni el estado exacto de salud en el que ingresó al hospital, versiones preliminares apuntan a que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores principales que provocaron el accidente.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que durante las noches es común observar motociclistas circulando a alta velocidad sobre distintas vialidades de Tulum, situación que ha generado preocupación debido al incremento de accidentes registrados en los últimos meses.