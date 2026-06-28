Hombre con severa herida por arma blanca fue ingresado al hospital general de Felipe Carrillo Puerto

Fue ingresado al hospital general de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto un hombre que presentaba una lesión con arma blanca, que le provocó una exposición de vísceras.

De acuerdo con información preliminar que se ha podido indagar, los hechos se registraron en la comunidad de Señor, poblado ubicado a 30 kilómetros de la cabecera municipal al noroeste del municipio, al ser reportado una persona lesionada con arma blanca y con exposición de vísceras por lo que se requería la presencia urgente de una ambulancia de la Cruz Roja.

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Por lo que se trasladaron al lugar paramédicos de la benemérita institución para brindarle los primeros auxilios al masculino, que presentaba la lesión severa, se encontraba presente la Policía Municipal destacamentado en dicha localidad como primer respondiente del hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles de lo sucedido, solamente trascendió que un masculino fue lesionado con arma blanca a la altura del abdomen con exposición de vísceras.

Por lo delicado de la lesión que presentaba dicha persona fue necesario la atención de paramédicos de la Cruz Roja, para luego subirlo a una ambulancia y trasladarlo a la cabecera municipal para ingresarlo al hospital general para su atención médica.