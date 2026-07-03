Sargazo provoca cancelación de unas 10 mil bodas en el Caribe Mexicano

El recale masivo de sargazo en las playas del Caribe Mexicano ya impacta al turismo de romance, al provocar la cancelación de aproximadamente 10 mil reservaciones para ceremonias nupciales, de acuerdo con especialistas del sector. La afectación alcanza a hoteles, organizadores de eventos, floristas y otros prestadores de servicios vinculados con esta industria.

Estas cancelaciones ya generan repercusiones en la cadena productiva. Carlos Hidalgo, distribuidor de arreglos florales con convenios en hoteles de Cancún y la Riviera Maya, lamentó que, además de la prolongada temporada de baja afluencia turística, el sargazo esté provocando la suspensión de bodas en el Caribe Mexicano.

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“Las ventas, al menos para el segmento en el que me desempeño, han caído más del 60 por ciento y con ello no sólo los hoteleros u otros prestadores de servicios turísticos se ven afectados, sino también los distribuidores de diversos productos que abastecen a los centros de hospedaje, restaurantes y otros establecimientos estrechamente ligados a la industria turística”, afirmó.

El organizador de eventos y especialista en turismo de romance, José Mac-Liberty, explicó que Quintana Roo alberga alrededor de 100 mil bodas al año, entre ceremonias nacionales e internacionales, lo que lo posiciona como uno de los destinos favoritos del mundo para este tipo de celebraciones.

Sin embargo, advirtió que alrededor de una décima parte de las parejas ha comenzado a reconsiderar sus planes debido a la afectación visual, ambiental y logística que provoca el sargazo en destinos de alta demanda.

La ciudad se posiciona entre las parejas como una de las preferidas para contraer nupcias. / Rodolfo Flores

Precisó que, principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, la acumulación de esta alga ha generado inconformidad entre visitantes que buscan playas limpias y aguas cristalinas para sus enlaces matrimoniales, situación que ha derivado en cancelaciones o reubicaciones hacia otros destinos del Caribe.

Pese a este panorama, el turismo romántico continúa siendo uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la industria turística. México concentra aproximadamente el 23 por ciento del turismo de romance a nivel internacional, mientras que el Caribe Mexicano recibió cerca de 1.4 millones de visitantes vinculados a este mercado durante 2025, cifras que reflejan su importancia como motor económico para la región.

Ante este escenario, el recién conformado Consejo Mexicano de Experiencias y Turismo Romántico (Comextur) impulsará una agenda permanente de negocios, encuentros empresariales mensuales con mesas de trabajo para el desarrollo de proyectos, Circuitos de Experiencias para fortalecer la comercialización de los destinos y el Encuentro Nacional de la Industria del Turismo Romántico, previsto para 2027.

"Hoy el turismo romántico ya no puede entenderse únicamente como un segmento turístico. Es una industria económica que requiere empresas más competitivas, proyectos estratégicos y una visión compartida para seguir creciendo", señaló Elena Rodríguez, presidenta ejecutiva de Comextur.

Visitantes de otras naciones buscan consolidar sus uniones. / Rodolfo Flores

El organizador de eventos y experto en turismo de romance, José Mac-Liberty, explicó que la entidad alberga alrededor de 100 mil bodas al año, entre ceremonias nacionales e internacionales, lo que la posiciona como uno de los destinos favoritos a nivel mundial para este tipo de celebraciones. Sin embargo, advirtió que una décima parte de las parejas ha comenzado a reconsiderar sus planes debido a la afectación visual, ambiental y logística que genera el sargazo en destinos de alta demanda.

Para los trabajadores de esos centros de hospedaje, esta situación se traduce directamente en una situación de mayor estrés, al enfrentarse a la incertidumbre de mantener sus fuentes de trabajo, como comentó el recepcionista Eduardo García, así como la mesera Analí Hernández.

A la par, la falta de turismo afecta a la cadena productiva, al igual que a tiendas de artesanías, taquerías y servicios que dependen del turismo. Además, una disminución en la afluencia de turistas en el centro podría influir en la revitalización urbana y en los proyectos de mejora de infraestructura que buscan hacer de esta zona un atractivo por sí misma, más allá de ser solo un punto de conexión para la Zona Hotelera.

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Hoteleros, afirman que es fundamental que las autoridades y el sector privado colaboren para identificar las causas de esta baja y diseñar soluciones efectivas que permitan al centro de la ciudad recuperar su dinamismo y atractivo turístico.

En tanto, el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, aseguró que será una temporada de verano complicada, con una caída estimada del 10% en la actividad turística.

El sector enfrenta el reto de mantener la afluencia de visitantes durante uno de los periodos más importantes del año.