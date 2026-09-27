Quintana Roo suma siete muertes por golpe de calor durante 2026

A tres semanas de que concluya la temporada de altas temperaturas, en Quintana Roo fueron confirmados tres decesos más por golpe de calor, con lo que suman siete en lo que va del 2026, informó la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Los fallecimientos ocurrieron en este destino turístico.

La dependencia federal publicó, a través de la Dirección General de Epidemiología, el Informe de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, con corte a la semana 37, que concentra los casos y defunciones registrados en las 32 entidades federativas.

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Los nuevos fallecimientos fueron incorporados al seguimiento epidemiológico entre el 16 y el 23 de septiembre y elevaron a siete las muertes acumuladas durante el 2026. El incremento ocurre después de una temporada en la que las condiciones térmicas habían provocado siete decesos y 94 afectaciones en la Península de Yucatán, entre casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras.

De acuerdo con el informe, las siete defunciones representan un aumento del 75 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando Quintana Roo acumulaba cuatro. Es decir, este año se contabilizan tres fallecimientos adicionales. Con los nuevos casos, la entidad se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, después de Baja California (60), Sonora (29) y Veracruz (8).

El reporte especifica que, hasta el periodo que se informa, Quintana Roo suma 61 personas afectadas por la ola de calor. Los padecimientos confirmados se clasifican de la siguiente manera: Golpe de calor, 40; deshidratación, 12 y quemaduras, nueve.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, por número de casos, el estado se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional, entre las 29 entidades federativas que han registrado padecimientos relacionados con las altas temperaturas.

En cuanto a las muertes por golpe de calor en Quintana Roo, se registraron tres fallecimientos más, con lo que en lo que va del 2026 alcanzó siete decesos y superó la cifra reportada durante el 2025.

Al titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, se le solicitó información sobre las acciones implementadas y las características de los casos, pero no se obtuvo respuesta, al igual que del área de Comunicación Social.

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Protección Civil de Benito Juárez llamó a la población a cuidar también a las mascotas durante esta temporada, y recomienda proporcionarles agua fresca, sombra y espacios ventilados, además de evitar los paseos durante las horas de mayor temperatura.

La Comisión Nacional del Agua pronostica que las temperaturas continuarán entre los 35 y 40 grados centígrados en la entidad