Pronóstico del clima en Yucatan 11 de mayo: Habrá probables chubascos y calor de 40 grados este lunes

A principios de esta semana se prevé que el potencial de lluvias aumente en Yucatán, mientras aun se mantienen las altas temperaturas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, aunado a la formación de una vaguada térmica sobre la región, se esperan chubascos en Yucatán.

Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte en Yucatán.

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Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 40 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 24 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 24 y 36 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 23 y 37 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 23 y máximas de hasta 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

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Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: