SEP adelanta fin de clases en Yucatán: estos alumnos saldrán antes de vacaciones

El ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán tendrá un cierre anticipado para estudiantes de Educación Básica y Media Superior, luego de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), aprobara modificaciones al calendario oficial en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las adecuaciones aplicarán tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal y responden principalmente a las altas temperaturas que afectan a diversas regiones del país, así como a los ajustes logísticos relacionados con la Copa Mundial de Futbol 2026.

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¿Qué niveles escolares terminarán antes clases en Yucatán?

La modificación al calendario escolar aplicará para alumnos de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato y Educación Media Superior

Esto significa que estudiantes de Educación Básica y Media Superior concluirán actividades escolares antes de lo previsto originalmente.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán?

De acuerdo con la Segey, el fin oficial de clases será el próximo 5 de junio de 2026, adelantando así el cierre del ciclo escolar.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal educativo ante las intensas temperaturas que suelen registrarse en Yucatán durante los meses de mayo y junio.

¿Qué cambios habrá en el calendario escolar?

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades educativas informaron otros ajustes importantes:

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La sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), originalmente programada para el 29 de mayo, se realizará el 8 de junio.

El cierre administrativo del ciclo escolar será el 12 de junio.

El personal docente, directivo y administrativo regresará a actividades el 10 de agosto.

Del 17 al 28 de agosto se desarrollará una etapa de fortalecimiento de aprendizajes para reforzar conocimientos de estudiantes.

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto.

¿Por qué se adelantó el fin de clases en Yucatán?

Las autoridades señalaron que la decisión se tomó debido a dos factores principales: las altas temperaturas y el Mundial 2026.

Altas temperaturas: Yucatán enfrenta cada año temperaturas extremas durante la temporada de calor, situación que afecta especialmente a estudiantes que toman clases en aulas sin suficiente ventilación o climatización.

Mundial de Futbol 2026: La realización de la Copa Mundial de Futbol también implicará ajustes organizativos y logísticos en el sistema educativo nacional, motivo por el cual la SEP autorizó modificaciones al calendario escolar.

¿Habrá actividades después del fin de clases?

Sí. Aunque las clases concluirán el 5 de junio, del 17 al 28 de agosto se implementará una etapa de reforzamiento académico para atender necesidades educativas y fortalecer aprendizajes antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a mantenerse pendientes de los avisos oficiales emitidos por cada plantel y por la Segey para conocer detalles específicos sobre horarios y actividades.