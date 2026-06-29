Colapso en el servicio eléctrico deja sin agua a Chiquilá; exigen intervención urgente

El alcalde del puerto de Chiquilá, Jairo Naín Pérez Coral, emitió un enérgico llamado dirigido a la presidenta de México a través de un escrito que será enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ingeniero Emilia Esther Calleja Alor, ante la grave crisis de energía eléctrica que azota a esta localidad y que mantiene en vilo a más de 4,000 habitantes.

La demanda, extendida de igual forma a los senadores y diputados federales del estado de Quintana Roo, así como a los regidores del municipio de Lázaro Cárdenas, expone el hartazgo de una comunidad que padece de manera sistemática más de tres apagones diarios.

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Esta situación no solo ha provocado la avería constante de electrodomésticos de las familias locales, sino que ha paralizado el suministro de agua potable en el puerto, debido a que los cortes de energía apagan diariamente las bombas de abastecimiento.

El alcalde denunció que la comunidad carece de personal técnico local, por lo que dependen por completo de las cuadrillas de la CFE adscritas al vecino municipio de Tizimín, Yucatán.

Debido a la lejanía geográfica, la atención a los reportes de fallas tarda entre tres horas y un día completo en concretarse, una respuesta que la autoridad portuaria califica como ineficaz y equivalente a la inexistencia del servicio de emergencia de la línea 071. Por ello, la solicitud central exige la asignación permanente de una cuadrilla de trabajadores en la población.

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El panorama ha comenzado a desbordar la paciencia de los pobladores de Chiquilá, en el pronunciamiento, Pérez Coral lanzó una seria advertencia a las autoridades federales, estatales y municipales, señalando que la población se está cansando del impacto económico y social derivado de la negligencia en el servicio.

El alcalde concluyó de forma tajante que, de no tomarse cartas en el asunto de manera inmediata para reestructurar y mejorar el servicio eléctrico en la región, no se hará responsable de las acciones o movilizaciones que la ciudadanía decida emprender a consecuencia de la falla constante.