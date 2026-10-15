Presidenta de la República reacciona a compra de AT&T México por Televisa y Fintech: esto dijo sobre la competencia y el internet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la compra de AT&T México por parte de Grupo Televisa y Fintech Holdings, una operación valuada en 2 mil millones de dólares, y señaló que la prioridad de su gobierno es garantizar la competencia y mejorar los servicios de telecomunicaciones en el país.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la adquisición deberá cumplir con las disposiciones legales y ser revisada por las autoridades reguladoras correspondientes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la compra de AT&T México?

Sheinbaum señaló que AT&T tenía tiempo buscando vender sus operaciones en México, como parte de una estrategia para concentrar sus inversiones en Estados Unidos, particularmente ante el desarrollo de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La presidenta sostuvo que el objetivo es promover mayor inversión, competencia y mejores servicios de internet para los usuarios mexicanos.

"Lo que queremos nosotros es que haya competencia y que se invierta, que el internet sea mejor en nuestro país", expresó.

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También explicó que el nuevo marco legal en telecomunicaciones contempla mecanismos para incentivar la ampliación de cobertura en regiones que actualmente carecen de conectividad.

Entre estas medidas mencionó la posibilidad de descontar una parte del pago por el uso del espectro radioeléctrico a las empresas que garanticen mayor cobertura.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha presentado una propuesta específica para aplicar este mecanismo.

Compra de AT&T México por Televisa y Fintech deberá obtener autorización

El acuerdo anunciado el 13 de octubre establece que Grupo Televisa y Fintech Holdings adquirirán AT&T México por 2 mil millones de dólares, mediante un consorcio en el que cada compañía tendrá una participación del 50 por ciento.

La operación todavía está sujeta a las autorizaciones regulatorias y se prevé que concluya durante el primer trimestre de 2027.

Sheinbaum insistió en que las autoridades deberán garantizar que la adquisición respete las condiciones de competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones.

Asimismo, respondió a las críticas relacionadas con la operación y consideró que algunas opiniones buscan cuestionar las decisiones de su administración sin analizar sus resultados.

Finalmente, reiteró que la competencia debe promoverse en todos los sectores económicos, especialmente en aquellos relacionados con servicios esenciales para la población, como las telecomunicaciones.

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