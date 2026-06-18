“Vamos México”, Presidenta Sheinbaum apoya al Tricolor vs Corea desde Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se puso la playera de la Selección Mexicana, para ver el partido del Tricolor frente al combinado de Corea del Sur desde Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo Federal compartió una foto en sus redes sociales, en la que se puede apreciar que camina de la mano con su esposo y luce la playera verde de la Selección con el número uno en el dorsal y el nombre de "Presidenta".

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A diferencia del primer partido que disputó el equipo comandado por Javier Aguirre, que disfrutó en la alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum esta vez permaneció en Palacio Nacional, algo que ya había adelantado en la Mañanera de este jueves.

Al inicio de su conferencia matutina, la Presidenta bromeó con los reporteros sobre hacer una quiniela con el marcador del partido en Guadalajara, y propuso que fueran balones el premio para los que ganaran. Deseo suerte a la Selección.

Festeja Presidenta el gol

La primera anotación del partido, a cargo de Luis Romo, hizo explotar a la afición en el Estadio Guadalajara y también logró que Claudia Sheinbaum lo celebrara de una manera muy especial, a través de un video en sus redes sociales.

¡Vamos México! 🇲🇽⚽ And tomorrow, the U.S. wins! 🇺🇸 pic.twitter.com/nKx4FyKmk4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 19, 2026

Embajador de USA apoya a México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en nuestro país, subió un video a través de sus redes sociales en el que luce la playera de la Selección Mexicana, al igual que su esposa, listos para apoyar al equipo del "Vasco" en su segundo compromiso en la Copa del Mundo.

"Que gane México hoy, y mañana que gane los Estados Unidos", dice entusiasmado el embajador estadounidense en su video, en el que también se puede ver a sus espaldas una pantalla con la señal del partido de México, que estaba a punto de comenzar.