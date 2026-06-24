Inflación en México baja a 3.55% en junio y rompe racha de tres meses de aumentos

La inflación en México mostró señales de desaceleración durante la primera quincena de junio al ubicarse en 3.55 por ciento anual, una cifra menor al 3.94 por ciento registrado al cierre de mayo, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, el indicador retomó una trayectoria descendente luego de tres meses consecutivos de incrementos, en un contexto en el que el Gobierno federal mantiene medidas para contener el alza de precios en productos básicos, combustibles y servicios.

El organismo informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución quincenal de 0.11 por ciento respecto a la medición anterior. En el mismo periodo del año pasado, la inflación quincenal había mostrado un aumento de 0.10 por ciento y una tasa anual de 4.51 por ciento.

¿Qué productos impulsaron la inflación en junio?

Aunque el nivel general de inflación mostró una reducción, algunos productos y servicios continuaron registrando incrementos relevantes.

Entre los artículos con mayores aumentos durante la primera mitad de junio destacaron el aguacate, con un alza de 18.51 por ciento; el transporte aéreo, con 13.75 por ciento; los servicios de hospedaje en hoteles, con 8.73 por ciento; así como la papa y otros tubérculos, que aumentaron 5.76 por ciento.

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También se observaron incrementos en paquetes turísticos, rubro que suele presentar variaciones asociadas a temporadas vacacionales.

Inflación subyacente sigue por encima del 4%

El Inegi detalló que la inflación subyacente, considerada uno de los indicadores más importantes para medir la evolución de los precios porque excluye productos de alta volatilidad, registró un aumento de 0.19 por ciento quincenal y una tasa anual de 4.12 por ciento.

Dentro de este componente, las mercancías aumentaron 3.65 por ciento anual, mientras que los servicios avanzaron 4.57 por ciento.

Por su parte, los productos agropecuarios mostraron una disminución tanto en comparación quincenal como anual, contribuyendo a moderar la inflación general.

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

Estrategia del Gobierno busca contener alza de precios

Los nuevos datos se conocen después de que el Gobierno federal implementó una estrategia para contener la inflación mediante acuerdos con productores, distribuidores y cadenas comerciales, además de medidas orientadas a mejorar la logística de alimentos y mantener apoyos en combustibles.

La canasta de consumo mínimo, integrada por 170 productos y servicios esenciales, registró una reducción de 0.37 por ciento respecto a la quincena anterior y una variación anual de 3.30 por ciento.

La evolución de la inflación será uno de los indicadores económicos más observados durante el segundo semestre del año, debido a su impacto en el poder adquisitivo de las familias, las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento económico del país.

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