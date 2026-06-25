Mercado laboral en México: Inegi revela repunte en la tasa de desempleo durante mayo

El panorama laboral en el país muestra señales de ajuste en el segundo trimestre del año.

Los indicadores de ocupación registraron variaciones mixtas que reflejan el ritmo de una economía nacional expuesta a tensiones externas, marcando un incremento en la desocupación en comparación con el desempeño inmediato anterior.

Tasa de desempleo en México llegó en mayo al 2.8%

De acuerdo con el informe oficial del organismo autónomo, este indicador del 2.8 por ciento iguala el porcentaje reportado en el mismo periodo del año pasado, pero representa un avance negativo frente al 2.5 por ciento registrado durante el pasado mes de abril.

En números absolutos, la población desocupada a nivel nacional totalizó 1.7 millones de personas, lo que significa un incremento de 22 mil ciudadanos desocupados en la comparativa interanual frente a mayo de 2025.

Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) de México alcanzó los 62.1 millones de individuos de 15 años en adelante, fijando la tasa de participación general en un 59.1 por ciento.

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Este volumen de población activa superó por 460 mil personas a la del mismo ciclo del año previo. Dentro de este universo, la fuerza laboral efectivamente ocupada ascendió a 60.4 millones de trabajadores, reflejando una adición de 438 mil empleos respecto a doce meses antes.

En materia de subocupación —quienes requieren y pueden trabajar más tiempo—, la cifra se ubicó en 4.2 millones de personas (un 7 por ciento de los ocupados).

Radiografía de la informalidad y distribución laboral

La problemática de la informalidad laboral se mantuvo latente, alcanzando a 33.4 millones de personas, lo que sitúa la tasa de informalidad en un elevado 55.2 por ciento del mercado.

En cuanto a la distribución por sectores, las actividades de servicios continuaron liderando la absorción de mano de obra con el 44.4 por ciento, seguidas por el sector comercio con el 19.9 por ciento y las industrias manufactureras con el 16.2 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en mayo 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.1% participación económica

▪️2.8%… pic.twitter.com/EJUJk53jR2 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 25, 2026

El sector agropecuario concentró el 10 por ciento, mientras que la construcción abarcó el 8 por ciento de los puestos de trabajo.

Finalmente, el desglose demográfico por género expuso que la PEA femenina se situó en 24.9 millones con una tasa de participación del 45.8 por ciento, mientras que la masculina alcanzó los 35.5 millones, equivalente al 74.2 por ciento de los varones en edad productiva.

Estos resultados configuran el rumbo de un aparato productivo local que cerró el año previo con una expansión económica del 0.6 por ciento del PIB, en un entorno condicionado por la incertidumbre de la guerra comercial con Estados Unidos.

IO