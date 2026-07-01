Gran explosión de una pipa de gas paraliza la carretera México-Veracruz; se reporta una persona herida

Este miércoles, se registró de nueva cuenta la explosión de una pipa de gas en la carretera Calpulalpan-Apizaco, en el estado de Tlaxcala, a la altura del kilómetro 082+000.

🚨 #ÚltimaHora | Explosión de pipa para la circulación en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Hueyotlipan, Tlaxcala. pic.twitter.com/tb4EtzPsp8 — La Silla Rota (@lasillarota) July 2, 2026

A través de una publicación en sus redes sociales, la Guardia Nacional división Carreteras dio a conocer que se registraba el cierre total de la autopista en ambos sentidos por la explosión de una pipa de gas.

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Las autoridades también informaron que por la magnitud de la explosión, la circulación permanecería cerrada, por lo que recomendaron tomar una ruta alterna que es la autopista Arco Norte.

De acuerdo a los primeros informes, el saldo del accidente hasta el momento es de una persona herida, de la cual no se dieron a conocer más detalles ni la gravedad de sus lesiones.