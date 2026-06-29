Sargazo rebasa capacidad de autoridades y amenaza anidación de tortugas en Mahahual

Prestadores de servicios turísticos de la Costa Maya afirmaron que la actual arribazón atípica de sargazo ha rebasado la capacidad operativa de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, por lo que consideraron imposible contener el fenómeno con los recursos disponibles.

Aunque continúan las labores de recolección y el Ayuntamiento entregó herramientas para apoyar las tareas de limpieza, señalaron que el volumen del alga supera cualquier esfuerzo realizado hasta el momento.

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Empresarios indicaron que la cantidad de sargazo es tal que incluso ya afecta la temporada de anidación de tortugas marinas, al dificultar que los ejemplares alcancen la playa para depositar sus huevos. Aun cuando las zonas de mayor actividad turística permanecen libres del alga, las áreas impactadas registran consecuencias ambientales importantes.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, señaló que la magnitud de la arribazón provoca la percepción de que no se está trabajando para enfrentar el problema, pese a que la Secretaría de Marina (Marina) mantiene acciones permanentes desde enero.

Advirtieron que la talofita perjudica a los quelonios y les complica su regreso al mar; buscan otras playas donde completar su ciclo de reproducción. / Especial

“El sargazo nos ha rebasado por completo. Se ha actuado, pero es demasiado”, expresó.

Precisó que la mayor acumulación se presenta en la zona conocida como Los Quebrados, mientras que la franja costera donde se concentra alrededor del 70 por ciento de la oferta hotelera y de servicios náuticos permanece libre del alga, por lo que la actividad turística continúa desarrollándose en esa área.

El presidente de la asociación civil Proyecto Aak Mahahual, Víctor Rosales, advirtió que la acumulación de talofita y la erosión de playas ya afectan a las tortugas marinas durante la temporada de anidación.

Explicó que toda la línea costera presenta condiciones similares, lo que reduce las posibilidades de que los quelonios encuentren sitios adecuados para desovar. Recordó que el año pasado había sectores con hasta 20 nidos, mientras que en la presente temporada apenas se observan cinco, aunque aclaró que el periodo de anidación, iniciado en mayo, concluirá hasta octubre.

Añadió que algunos ejemplares han regresado al mar para buscar otras playas donde completar su ciclo reproductivo, debido a las condiciones que prevalecen en Mahahual.

De acuerdo con el monitoreo preliminar de Proyecto Aak Mahahual, hasta el momento se han registrado únicamente 40 nidos de tortuga caguama y 30 verdes, cifras inferiores a las observadas en años anteriores.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Décimo Primera Zona Naval, Javier Mendoza Rosales, informó que durante el primer semestre del 2026 se recolectaron más de 63 mil toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo.

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Reconoció que pese al despliegue de embarcaciones, barreras de contención, maquinaria y personal, las labores de limpieza han resultado insuficientes ante la magnitud del fenómeno. Además, señaló que persiste el problema de la disposición final del alga, ya que gran parte termina en rellenos sanitarios.

El mando naval admitió que el volumen de sargazo que continúa llegando desde el Atlántico hacia el Caribe Mexicano rebasa la capacidad operativa disponible.

“Por más maquinaria, equipamiento, medios y personas que tengas en la costa, nunca será suficiente”, puntualizó.