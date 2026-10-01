¿A qué hora lloverá hoy en Cancún? Este es el pronóstico para el 1 de octubre

Cancún tendrá este jueves 1 de octubre una jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidad de lluvias durante el día. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, mientras que el viento también tendrá rachas fuertes.

El calor continuará durante la jornada, con temperaturas máximas de hasta 35 grados y una sensación térmica que podría alcanzar los 38 grados. La posibilidad de lluvia aumentará durante la tarde y también se espera que vuelva a incrementarse durante la madrugada.

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Prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica

Para este jueves se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en Cancún.

El viento soplará del sureste, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora, además de rachas más fuertes.

¿A qué hora podría llover en Cancún?

De acuerdo con el pronóstico por hora, la posibilidad de lluvia será de 18 por ciento a las 9:00 de la mañana, aumentará a 22 por ciento al mediodía y llegará a 33 por ciento alrededor de las 3:00 de la tarde.

La mayor probabilidad de lluvia durante el día se registra alrededor de las 6:00 de la tarde, con 39 por ciento. Posteriormente, el porcentaje baja a 10 por ciento a las 9:00 de la noche, pero vuelve a aumentar durante la madrugada, con 30 por ciento a medianoche, 60 por ciento a las 3:00 de la mañana y hasta 75 por ciento a las 6:00 de la mañana.

Cancún alcanzará hasta 35 grados

La temperatura máxima para este jueves se ubicará entre 33 y 35 grados Celsius, mientras que para mañana viernes se espera una mínima de 27 a 29 grados.

El ambiente será muy caluroso y la sensación térmica podría alcanzar los 38 grados Celsius, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.