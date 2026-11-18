El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) tiene programadas 413 operaciones para este miércoles 18 de noviembre, de las cuales 207 corresponden a llegadas y 206 a salidas, de acuerdo con el desglose de actividades aeroportuarias.

Del total de llegadas, 75 son nacionales y 132 internacionales, mientras que en las salidas se contemplan 73 vuelos hacia destinos nacionales y 133 internacionales, lo que mantiene una mayor participación de las conexiones con el extranjero.

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Para esta jornada, 28 aerolíneas tienen operaciones programadas, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM Perú, United Airlines, Viva Aerobús y Volaris, además de otras compañías internacionales.

Entre los destinos internacionales se encuentran Atlanta, Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Dallas, Estambul, Frankfurt, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, París, Toronto, Vancouver y Washington, así como otras ciudades de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

En cuanto a las rutas nacionales, se tienen programadas conexiones con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, entre otros destinos.