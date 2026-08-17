Regreso a clases en Cancún: Padres de familia recurren a ferias y tianguis para comprar útiles escolares

Con las listas de útiles en la mano, recorriendo pasillos bajo el sol y comparando precios puesto por puesto, cientos de familias emprendieron este fin de semana un verdadero maratón económico entre la Feria de Regreso a Clases en el Parque de Las Palapas y los tianguis de las colonias.

A 15 días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, los padres de familia han tenido que multiplicar sus esfuerzos y buscar alternativas fuera del comercio formal para ajustar el presupuesto, encontrar descuentos y lograr surtir los cuadernos, uniformes y calzado de sus hijos sin desfalcar el bolsillo.

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En el Parque de Las Palapas, el evento reunió a más de 25 comerciantes de papelería, uniformes, calzado, librería, mochilas y otros artículos necesarios para las aulas.

Una de las comerciantes participantes, de nombre Nicte Ha, explicó que el primer día acudieron alrededor de 70 personas y el sábado unas 100, aunque reconoció que es difícil llevar un conteo preciso. Destacó que las familias pueden encontrar buena parte de sus listas en un solo sitio y, en algunos establecimientos, obtener hasta 15 por ciento de descuento adicional sobre los precios exhibidos.

Con lista en mano, residentes recorrieron pasillos de locales en busca de las mejores ofertas / Rodolfo Flores

Entre los productos más buscados se encuentran lápices, colores, borradores, sacapuntas, tijeras y cuadernos. Algunas marcas específicas de útiles y hojas blancas incluso comenzaron a agotarse debido a la demanda.

Para los padres de familia, el principal atractivo fue la posibilidad de economizar frente a los costos del comercio tradicional. Amayrani, una de las visitantes, calculó que logró ahorrar alrededor de 300 pesos, aunque no consiguió todos los artículos de su lista.

Alrededor de 25 negocios se instalaron en el Parque de Las Palapas / Rodolfo Flores

Otros padres consultados coincidieron en que encontraron precios competitivos, particularmente en cuadernos, colores y material básico, pero señalaron que tuvieron que acudir también a otras papelerías para completar sus compras.

“Sí hay diferencia y se pueden ahorrar algunos pesos, sobre todo cuando se compra mucho”, comentó Joaquín.

Aída señaló que la feria resulta práctica porque permite comparar productos y precios en un mismo lugar, aunque algunas marcas o artículos específicos no estaban disponibles en los mostradores.

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Otro padre consideró que los descuentos ayudan, pero recomendó revisar precios antes de comprar, pues no todo está necesariamente más barato.

Mientras la venta en Las Palapas concluyó este domingo, algunas pequeñas papelerías de Cancún también han comenzado a ofrecer descuentos temporales en determinados productos escolares para atraer a las familias durante los últimos días previos al arranque de las actividades escolares.