FGE Quintana Roo emite fichas de búsqueda de padre e hijo 'levantados' en José María Morelos

Luego de más de 24 horas de haber sido denunciada en la Fiscalía General del Estado la privación ilegal de dos personas en la comunidad de Xcabil, la tarde de este martes, la FGE emitió las fichas de búsqueda y localización de esas personas levantadas en el poblado mencionado, que fueron identificadas como Ricardo Sansores Pat, de 75 años; y Miguel Sansores Moo, de 44 años.

Los hombres señalados, según la Fiscalía General del Estado, fueron privados de su libertad este 1 de junio, es decir, en la madrugada del lunes.

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El primero, Ricardo, es de tez morena, complexión delgada, cabello lacio escaso, de color blanco. Tiene como señas particulares dos piezas dentales inferiores de plata y una cicatriz en el dorso de la mano derecha. Ahora, Miguel es de tez morena claro, cabello lacio y de color negro, ojos color café, y tiene como señas particulares ser sordo mudo.

Esas dos personas (padre e hijo) fueron privadas de su libertad por delincuentes que llegaron al poblado, durante la madruga del lunes pasado.