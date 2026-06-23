¡Ejecución en Playa del Carmen! Sicarios acribillan a un hombre y logran escapar de la escena

Un hombre fue ejecutado a balazos por presuntos sicarios que llegaron caminando cuando el ahora occiso salía de comprar de un supermercado ubicado sobre el bulevar Playa del Carmen con Avenida Colosio.

Testigos en el lugar de los hechos refirieron que se escucharon alrededor de nueve detonaciones de arma de fuego cuándo avisaron a la línea de emergencia 911, desafortunadamente elementos policíacos no se encontraban en la zona realizando patrullajes preventivos por lo que fue muy fácil escapar para los presuntos delincuentes.

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Al lugar arribaron luego de varios minutos elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento del cuerpo.