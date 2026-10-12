Gabriel "N" fue declarado culpable por abuso sexual agravado contra su hija Dafne

Gabriel “N”, padre de la joven Dafne que murió cuando se encontraba en el campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, fue declarado culpable de abuso sexual agravado en contra de su propia hija.

La denuncia por estos hechos se presentó en 2019 por la madre de la menor de edad, Alejandra Quintos. Fue el juez Eliseo Sánchez Wong quien determinó que Gabriel “N” es culpable del delito que se le imputa, tras analizar todas las pruebas expuestas en el juicio.

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La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de El Mante y duró tres horas y media, luego hubo un descanso de cinco minutos y se reanudó, razón por la que se alargó por más de cuatro horas. Al terminar la audiencia, el padre de Dafne aseguró que va a apelar la decisión del juez.

Además, Gabriel “N” calificó de inexperto al juez y puntualizó que tiene hasta el 16 de octubre para apelar la decisión ante los magistrados. Por su parte, la madre de Dafne declaró que finalmente se hizo justicia. “Después de tantos años, mi hija recibe justicia”.