Balean a hombre tras presunto intento de agresión contra policías en Playa del Carmen

Un hombre resultó herido de un balazo en el hombro, luego de que presuntamente intentara agredir con un machete a elementos policiacos que lo perseguían en la zona de Misión de las Flores de Playa del Carmen.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Lilis con Constituyentes, donde de acuerdo con los primeros reportes preliminares, el sujeto corría mientras era seguido por los agentes y se habría negado a detenerse pese a que le marcaron el alto obligatorio.

Al llegar al mencionado cruce, presuntamente se abalanzó contra los agentes con un machete en mano, por lo que los oficiales accionaron sus armas y uno de los disparos lo alcanzó en el hombro.

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En el lugar fueron localizados cinco casquillos, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud no fue precisado.

Versiones iniciales señalaban que el hombre podría haber portado un arma de fuego y que habría intentado disparar contra los agentes; sin embargo, posteriormente trascendió que el objeto con el que presuntamente intentó agredirlos era un machete.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.