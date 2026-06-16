Señalan a delegado del poblado de San Antonio Tuk de beneficiar a personas que no tienen derecho a programa

David Bacab Briceño, hijo de veterano repoblador de San Antonio Tuk, señaló al delegado del poblado, Jaime Cauich, de beneficiar a niños con el programa de construcción de baños qué llego al poblado. Dijo que él tiene entendido que ese programa es para las familias que tienen hijos, no para estudiantes de primaria.

Refirió que, el delegado no atienda a las familias del poblado porque él no pulsa las necesidades que tienen, porque vive más en José María Morelos que en el poblado de San Antonio Tuk.

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Expuso que, el año pasado tocó baños en el poblado y entre las personas que salieron beneficiadas está una que no vive en la comunidad, pero le hicieron su baño, señaló.

Recordó que hace poco el poblado se quedó sin servicio eléctrico, y por lo mismo se mandó agua en una pipa para llenar tinacos; el delegado dio la orden que sólo se llenen depósitos en las casas donde existan niños y donde viven personas adultas qué se esperen, que pueden aguantar sin bañarse hasta una semana. David calificó al delegado de mente infantil, que gobierna solo para los futbolistas y para los niños del poblado.